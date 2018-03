हिरासत में लिए गए राहुल गांधी, एमपी की 'नो एन्ट्री' में कर रहे थे प्रवेश, बाइक पर बैठकर पहुंच रहे थे मंदसौर

अखिल भारतीय कांग्रेस के उपाघ्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को उदयपुर पहुंचे। यहां डबोक एयरपोर्ट पहुचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, पूर्व मंत्री डा गिरिजा व्यास सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने उनकी अगवानी की।









हवाई अड्डे पर बडी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के कारण पुलिस को उन पर नियंत्रण करने के लिए भारी मशक्कत करनी पडी। गांधी के पहुंचते ही हवाई अड्डे पर राहुल गांधी ज़िंदाबाद के नारे लगाए।









इसके बाद राहुल गांधी कार को छोड़कर एक बाइक में बैठकर मंदसौर के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी के इस अचानक से लिए गए फैसले का किसी को अंदेशा नहीं था। गौरतलब है कि राहुल गांधी को फिलहाल के लिए एमपी प्रशासन ने प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी है।









इधर, राहुल गांधी के एमपी में प्रवेश को लेकर बॉर्डर पर जाब्ता तैनात किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा के पास जलिया चोराहा पर कई कांग्रेसी मौजूद रहे।









मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नए गांव जावरा टोल टैक्स पर आरएएफ और पुलिस की टीमें तैनात की गईं। यहां तैनात पुलिस बल से प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल गांधी को यहां हिरासत में लेने के लिए कोई आदेश इनको नहीं मिला है सिर्फ सुरक्षा के लिए इनको यहां तैनात किया गया है।









#WATCH Congress VP Rahul Gandhi travels by road on a motorcycle to Madhya Pradesh’s #Mandsaur pic.twitter.com/CWoUq0zpWS — ANI (@ANI_news) June 8, 2017









Congress VP Rahul Gandhi leaves for MP’s #Mandsaur by road to meet kin of those killed during farmers’ agitation. pic.twitter.com/R28jjzXK81 — ANI (@ANI_news) June 8, 2017









Congress VP Rahul Gandhi reaches Udaipur Airport, to leave for MP’s #Mandsaur by road to meet kin of those killed during farmers’ agitation pic.twitter.com/7NfocOeb4E — ANI (@ANI_news) June 8, 2017









कांग्रेस उपाध्यक्ष के साथ पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह, महिला कांग्रेस पदाधिकारी शीला ओझा और वरिष्ठ नेता माघव राव सिंधिया भी मौजूद थे। इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से चितौडग़ढ जिले के निम्बाहेडा होते हुए मध्यप्रदेश के पिपलिया मंडी मंदसौर के लिए रवाना हुए।









जानकारी के मुताबिक़ मंदसौर में राहुल गांधी किसान आंदोलन के दौरान हुई फायरिंग में मृत किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले अपने नेता से मिलने और बातचीत करने की आशा से एयरपोर्ट पहुंचे कार्यकर्ताओं को उनकी झलक तक नहीं मिली।









राहुल गांधी अपने सुरक्षा घेरे से सीधे गाडी तक पहुचे। उन्होंने इस दौरान न तो किसी से बातचीत की और न ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गौरतलब है कि प्रशासन की ओर से राहुल गांधी को मंदसौर पहुंचने की इजाजत नहीं है।