दो युवकों की जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने उतारा मौत के घाट, फिर शव के साथ की ये बेदर्दी

सुकमा. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम (Crime in Sukma) दिया है। बीजापुर में 10वीं के छात्र की जन अदालत लगाकर मौत के घाट उतारने के बाद अब सुकमा में दो युवकों की बेहरमी से हत्या कर दी। ऐसा बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिस मुखबीरी के आरोप में दोनों की हत्या की है। वहीं, दोनों परिवार वालों को (Naxal Terror in chhattisgarh) नक्सलियों ने पुलिस के पास नहीं जाने की धमकी दी है। इस घटना से इलाके (Naxal attack in Sukma) में दहशत का माहौल है।

एसपी ने की घटना की पुष्टि

एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दो दिन पहले 22 सितंबर को सुकमा के डब्बाकोंटा इलाके में हथियारों से लैस नक्सलियों ने मड़कम रोहित और माड़वी लच्छा को घर से अपने साथ उठाकर ले गए थे। इसके बाद दोनों की जंगल में जन अदालत लगाकर बड़ी बेहरमी से मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों ने दोनों के उपर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के बाद नक्सलियों ने शव को दफना दिया गया था।



परिजनों को दी धमकी

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने दोनों परिवार के परिजनों को पुलिस के पास नहीं जाने की धमकी दी है। वहीं, पुलिस ने अभी तक एक युवक मड़कम रोहित की हत्या की पुष्टि की है, लेकिन दूसरे युवक की पुष्टि उनके परिजनों के बयान के आधार पर होगी। पूछताछ के लिए थाना बुलाया है।

दो दिन पहले 10वीं के छात्र की हत्या

आपको बता दें कि बस्तर के नक्सली एक बार फिर मासूमों की हत्या करने में उतारू हो गए है। 16 सितंबर को 10वीं के छात्र की हत्या करने के बाद अब (Naxal terror in chhattisgarh) फिर दो युवकों की जन अदालत लगाकर मौत के घाट उतार दिया। 16 सितंबर को हुई घटना का खुलासा 22 सितंबर को हुआ। वहीं, सुकमा में भी दो युवकों की हत्या का मामला दो दिन बाद पुलिस के पास पहुंची है।