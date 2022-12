कैसे करेंगे सपने साकार: अधिकांश स्कूलों में केमेस्ट्री, गणित और फिजिक्स के शिक्षकों की है कमी, बच्चों की बढ़ी मुश्किलें

Shortage of teachers in school: जिले के अधिकांश हायर सेकेंडरी स्कूलों में फिजिक्स केमिस्ट्री और गणित के शिक्षकों की बड़ी संख्या में कमी है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित है। वार्षिक परीक्षा के लिए महज कुछ दिन ही बाकी है ऐसे में बच्चों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है।

Shortage of teachers in school: सुकमा जिले के अधिकांश हायर सेकेंडरी स्कूलों में भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के शिक्षकों की कमी(Shortage of teachers in school) के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, ऐसे में छात्रों की पढ़ाई पूर्ण कैसे होगी। क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए महज कुछ दिन ही बाकी है ऐसे में बच्चों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है।