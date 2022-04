'आंखों में खटकता है सुल्तान जैसा शब्द', भाजपा MLA ने सीएम योगी को कहा सुल्तानपुर नहीं कुशभवनपुर करें नाम

उत्तर प्रदेश में एक और जिले का नाम बदलने की मुहिम तेज हो गई है। बीजेपी विधायक विनोद सिंह ने सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुशभवनपुर करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है।

उत्तर प्रदेश में एक और जिले का नाम बदलने की मुहिम तेज हो गई है। बीजेपी विधायक विनोद सिंह ने सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुशभवनपुर करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि आज के प्रजातांत्रिक युग में सुल्तान जैसे शब्द आंखों में खटकते हैं। इसे बदलने के लिए कई बार जन आंदोलन हुआ। ज्ञापन दिए गए। इससे पहले लंभुआ (सुल्तानपुर) से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने सबसे पहले विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था।

BJP MLA Letter to CM Yogi Demanding Name change of Sultanpur