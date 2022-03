सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरह रहेंगे अगले 5 साल, जानें क्या कहती है उनकी कुंडली

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्क लग्न है, कर्क लग्न 15 डिग्री का लग्न है और लग्नेश का जो चंद्रमा बनता है जो एकादश भाव में उच्च भाव में शनि के साथ युति बनाए हुए हैं। लग्नेश का धन अभाव में जाना है अपने आप में राजयोग है। वृषभ राशि पृथ्वी की प्रधान राशि है और वह स्थिर राशि है। योगी की कुंडली की सभी ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण योग बना रही हैं।

उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम की शपथ ग्रहण कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाला पांच साल कैसा रहेगा? ये पांच साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कांटों का ताज साबित होगा या सब आसानी से बीत जाएगा। इस संबंध में "पत्रिका उत्तर प्रदेश" को ज्योतिषाचार्य डॉ. शिव बहादुर तिवारी ने बताया कि योगी की कुंडली बहुत सशक्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्क लग्न है, कर्क लग्न 15 डिग्री का लग्न है और लग्नेश का जो चंद्रमा बनता है जो एकादश भाव में उच्च भाव में शनि के साथ युति बनाए हुए हैं। लग्नेश का धन अभाव में जाना है अपने आप में राजयोग है। वृषभ राशि पृथ्वी की प्रधान राशि है और वह स्थिर राशि है। योगी की कुंडली की सभी ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण योग बना रही हैं।

CM Yogi Adityanath Kundali Next five Years from 2022