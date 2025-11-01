सुल्तानपुर में हिस्ट्रीशीटर ने खुद को गोली मारकर दी जान, कोर्ट के फैसले से पहले उठाया खौफनाक कदम

पुलिस जांच में पता चला कि वर्ष 2008 में कादीपुर LIC दफ्तर में करोड़ों रुपये की लूट की वारदात हुई थी। जिसमें दुर्गेश का नाम सामने आया था। उसी मामले में हिस्ट्रीशीटर पर कार्रवाई की गई थी। बताया जा रहा है कि 29 अक्टूबर को केस की सुनवाई हुई थी। और 5 नवंबर को कोर्ट का फैसला आने वाला था। कयास लगाया जा रहा है कि सजा की आशंका से दबाव में आकर दुर्गेश ने यह खौफनाक कदम उठाया।