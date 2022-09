सुलतानपुर में बोलीं मेनका गांधी, कौम और जाति नहीं दर्द पूछकर करती हूं मदद

सुलतानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने लंभुआ विधानसभा के पीपी कमैचा विकास खण्ड अंतर्गत आयोजित जन चौपालों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं कौम और जाति नहीं, दर्द पूछकर लोगों की मदद करती हूं। मैं अब तक 50 से 60 हजार लोगों की मुसीबतों का निस्तारण कर चुकी हूं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुलतानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने लंभुआ विधानसभा के पीपी कमैचा विकास खण्ड अंतर्गत आयोजित जन चौपालों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं आप सबका भला करने और अपने विकास कार्यों का हिसाब.किताब देने आती हूं। मैं कौम और जाति नहीं, दर्द पूछकर लोगों की मदद करती हूं। उन्होंने बताया कि वह अब तक 11 सौ में से एक हजार से अधिक गांवों का दौरा कर चुकी हैं। अपने तमाम विकास कार्यों की चर्चा करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि वह अब तक 50 से 60 हजार लोगों की मुसीबतों का निस्तारण कर चुकी हैं।

