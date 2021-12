पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने कहा 'कादीपुर क्षेत्र के विकास के लिए विधायक और मैंने मिलकर बहुत विकास के काम किये है। आप की मांग पर नवोदय विद्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक, बस स्टेशन,फायर स्टेशन बन रहा है इसके अलावा आपने कादीपुर तक सड़क मांगी थी बन गई है। कादीपुर से अखंड नगर तक की सड़क बन रही है।

Menka Gandhi Said Purvanchal's Biggest Animal Hospital Will Open Here