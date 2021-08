मौसम विभाग का अलर्ट:अभी एक सितम्बर तक मानसून रहेगा मेहरबान,होगी कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश

(UP Weather) गरज चमक के बाद आकाशीय बिजली गिरने की संभावना प्रबल है ।

सुलतानपुर । (UP Weather) पिछले तीन दिनों से आसमान में बादलों की आवाजाही के बाद भी बारिश नहीं होने से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है । तेज पूर्वी हवाओं के चलने के बाद भी उमस भरी गर्मी से लोग इस कदर परेशान हैं कि उन्हें कुछ सूझ नहीं है कि क्या करें,हालांकि सुलतानपुर के आसपास के जिलों में हल्की से भारी बारिश हुई । (UP Weather) लेकिन सुलतानपुर जिले में पिछले तीन दिनों से बारिश नहीं हो रही है । उधर मौसम विभाग ने आगामी एक सितम्बर तक बारिश होने की संभावना जताई है । (UP Weather) मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगामी एक सितम्बर तक मानसून सक्रिय रहेगा और कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होगी । इस बीच गरज चमक के बाद आकाशीय बिजली गिरने की संभावना प्रबल है ।

(UP Weather)जिले में 4 दिन पहले तेज बारिश गरीबों के लिए मुसीबत साबित हो रही थी । चार दिन पहले जिले में मानसून सक्रिय था और रुक रुककर कभी तेज बरसात तो कभी हल्की बारिश हो रही थी ,हालांकि इसी बीच उमस भरी गर्मी भी लोगों को परेशान कर रही थी ।लेकिन पिछले चार दिनों से बारिश न होने और उमस भरी गर्मी पड़ने से धान की फसल को नुकसान पहुंच रहा है । मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी एक सितम्बर तक मौसम में किसी परिवर्तन की संभावना नहीं है । सुलतानपुर, लखनऊ समेत पूर्वांचल के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है ।

इसके पहले सोमवार दिन में हुई बूंदाबांदी के बाद रात में हुई मूसलाधार बारिश से घरों में पानी भर गया था । जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ था । सोमवार रात हुई मूसलाधार बारिश से खेत खलिहान सब में पानी भर गया था।(UP Weather) जिले में सप्ताह भर हुई रुक-रुक कर बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही थी । आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम वैज्ञानिक डॉ अमरनाथ मिश्र ने बताया है कि अभी एक सितम्बर तक मानसून सक्रिय रहेगा और आसमान में बादल छाए रहने के साथ कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है ।