मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट, पहाड़ पर हुई बर्फबारी का दिखेगा असर

सुलतानपुर. UP Weather Alert. बीते सात दिनों से पड़ रही उमस भरी भीषण गर्मी से आजिज लोगों को गुरुवार शाम को राहत मिली। मौसम ने करवट बदली। तेज धूप रहने के बाद अचानक आसमान में काले बादल मंडराने लगे और देखते ही देखते तेज ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश (Rain in UP) होने लगी। मौसम विभाग ने सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में 7 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश (Heavy Rain) हो रही है। इससे वहां जनजीवन अस्त-व्यस्त है। मौसम विभाग ने 7 सितंबर से बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की है।

बर्फबारी का दिखेगा असर-

जिले के मौसम विज्ञानी डॉ जेपी तिवारी ने बताया कि मानसूनी हवाओं व पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी (Snowfall) का असर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में आगामी 7 सितंबर तक देखने को मिलेगा। जिले में पिछले एक सप्ताह से उमस भरी गर्मी और तेज धूप से लोगों को हाल बेहाल था। लेकिन गुरुवार दोपहर बाद अचानक आसमान में काले बादल मंडराने लगे और शाम होते-होते तेज पुरवी हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली।

किसानों को मिली राहत-

सबसे ज्यादा राहत तो किसानों को मिली। बारिश नहीं होने से सूख रही धान की फसल को फायदा पहुंचा है। आज शुक्रवार को सुबह से ही आसमान में काले बादलों का डेरा जमा हुआ था और दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने वैसे तो पूरे सितंबर माह में बारिश होने की भविष्यवाणी की है, लेकिन आगामी 7 सितंबर तक मानसून व्यापक रूप से सक्रिय रहेगा। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी।