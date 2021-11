पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे लड़ाकू विमान, सुल्तानपुर में लगा एयर ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर, जानें एक्सप्रेस वे की पांच खास बातें

PM Modi to Inaugrate Purvanchal Expressway on 16th Know Its Key Points- 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के प्रस्तावित सुल्तानपुर दौरे को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी अगले हफ्ते यूपी को 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे (Purvanchal Expressway) की सौगात देंगे।