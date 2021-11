पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन से 60 लाख लोगों के लिए खुलेगा रोजगार का रास्ता, 09 जिलों को भी लाभ

PM Modi will inaugurate Purvanchal Expressway on November 16- बहुप्रतीक्षित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (Express way) का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) 16 नवम्बर को सुल्तानपुर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस वे का प्रेजेंटेशन देख चुके हैं। यह एक्सप्रेस वे पूर्वांचल के विकास की रफ्तार को तेज कर देगा।