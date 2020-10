अवैध असलहे के साथ दो अंतर्जनपदीय वाहन चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 गाड़ियां भी की बरामद

सुलतानपुर. कोतवाली नगर पुलिस और जिले की स्वाट टीम ने अंतर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह के दो शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से चोरी की दो बुलेरो गाड़ी और तमंचा बरामद किया है। वाहन चोरों की पहचान प्रतापगढ़ जिले के अंतू थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव निवासी हर्षवर्धन सिंह तथा सन्दीप प्रजापति निवासी धममौर सुलतानपुर के रूप में हुई है।

एसपी शिवहरी मीणा ने बताया कि पुलिस और स्वाट टीम के सार्थक प्रयासों से पयागीपुर रेलवे क्रासिंग के दक्षिण की ओर रेलवे लाइन के किनारे जाने वाले स्थान पर दबिश देकर सफेद रंग की पिकअप लोडर में बैठे हुए 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े हुए व्यक्ति की जामातलाशी ली गई तो उनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुई। पुलिस की पूछताछ में एक ने अपना नाम हर्षवर्धन सिंह उर्फ गोलू सिंह पुत्र अभय प्रताप सिंह निवासी छतरपुर सिवाला थाना- अन्तू जनपद- प्रतापगढ़ और दूसरे ने अपना नाम संदीप प्रजापति पुत्र धनीराम प्रजापति निवासी रामपुर थाना- धम्मौर सुलतानपुर बताया।

अभियुक्त हर्षवर्धन के कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 01 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 1038/20 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वाहन संख्या UP 44 F 0185 को हम लोगों ने सुबह 03-04 बजे के बीच एचडीएफसी बैंक खैराबाद के पास चुराई थी तथा इसके आगे की नम्बर प्लेट निकालकर छिपा दी थी। दूसरी पिकअप गाड़ी UP 44 AT 6462 ख्वाजा कम्प्लेक्स से चोरी कर यही लाकर छिपा दिए थे। तीसरी गाड़ी बोलेरो संख्या UP 44 AS 7167 चोरी की गई थी और वह दोनों गाड़ियों को खरीदने वालों की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने दोनों वाहन चोरों को जेल भेज दिया है।