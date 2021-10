करवा चौथ पर पांच साल बाद बन रहा है कल्याणकारी योग, जानें चंद्रोदय का समय और पूजा

Shubh Kalyankari Yog on Karwa Chauth 2021 after Five Years- करवा चौथ व्रत (Karwa Chauth) महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। सुहागिन महिलाएं इस दिन का इंतजार पूरे वर्ष करती हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपनी सुहाग (पति) की लम्बी उम्र के लिए रखती हैं और इस दिन सबसे ज्यादा इंतजार चंद्रमा करवाता है।