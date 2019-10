इस आदर्श रेलवे स्टेशन पर नहीं है एक भी सीसीटीवी, हर दिन हजारों पैसेंजर्स करते हैं सफर

सुलतानपुर. देश के आदर्श रेलवे स्टेशनों में शुमार सुलतानपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा के साथ रेल प्रशासन जमकर खिलवाड़ कर रहा है। इस ए श्रेणी के आदर्श रेलवे स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है और न ही यहां यात्रियों के आवागमन मार्ग पर चेकिंग के लिए कोई यन्त्र ही लगा है ।

आदर्श रेलवे जंक्शन देश के चुनिंदा ए-श्रेणी रेलवे स्टेशनों के पैनल में शामिल है। इसके बावजूद भी यहां यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। रेल प्रशासन की लापरवाही का आलम इस कदर है कि स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर संदिग्धों की चेकिंग के लिए मेंटल डिटेक्टर तक नहीं लगा है। यहां इस स्टेशन पर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तब किया जा रहा है जब देश की सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में आतंकी हमलों का अलर्ट जारी कर रखा है। दीपावली पर्व होने के कारण रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है ।

रोजाना होता है 20 हजार यात्रियों का आवागमन

रेलवे प्रशासन के ऑन रिकॉर्ड को देखें तो इस जंक्शन से 74 यात्री गाड़ियों का परिचालन होता है । इन 74 यात्री गाड़ियों में 52 गाड़ियां एक्सप्रेस , 14 गाड़ियां पैसेंजर गाड़ियों का ठहराव यहां होता है । इसके अलावा तीन एक्सप्रेस गाडी एवं 5 पैसेंजर ट्रेन यहीं से बनकर चलती हैं । इन गाड़ियों से प्रतिदिन करीब 20 हजार यात्री सफर करते हैं ।

प्रवेश द्वार पर नहीं है चेकिंग व्यवस्था

इस रेलवे जंक्शन पर पहुंचने के लिए दो प्रवेश द्वार हैं । जिसका एक गेट पूंछताछ विंडो के बगल और दूसरा टिकट विंडो हाल में है । आरपीएफ की ओर से भी स्टेशन पर संदिग्ध लोगों की चेकिंग नहीं कि जाती । राजकीय रेलवे पुलिस का " may I help you " वाला दल भी निष्क्रिय है । इस स्टेशन पर चारों प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अनाधिकृत रास्तों का भी प्रयोगअवांछनीय लोगों द्वारा किया जाता है ।

देखें वीडियो...

आपराधिक घटनाओं से नहीं ले रहे सबक

निष्क्रिय रेल प्रशासन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों में हुई दर्जनों चोरी की घटनाओं से भी सबक नहीं ले रहा है । तीन महीने के भीतर दो दर्जन से भी अधिक चोरी की घटनाओं को चोरो ने अंजाम दिया है ।

स्टेशन अधीक्षक लखनलाल मीणा ने कहा कि यह सही है कि स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए ,जो अभी तक नहीं है। उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर स्टेशन परिसर के भीतर 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और मुख्य प्रवेश द्वार पर मेंटल डिटेक्टर लगाया जाएगा । स्टेशन पर पानी की समस्या से भी निजात मिल जाएगी।