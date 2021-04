Weather udpate: सुलतानपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अनुमान, दो दिन में फिर बदलेगा मौसम

sultanpur weather forecast for next two days मौसम विभाग की मानें तो अभी आंधी-तूफान और बूंदाबांदी से राहत नहीं मिलने वाली है।