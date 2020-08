UP Weather : यूपी के कई जिलों में आज झमाझम बारिश, अगले चार दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

सुलतानपुर. शनिवार दोपहर को मौसम विभाग की भविष्यवाणी उस वक्त सच साबित हुई, जब आसमान में तेज गति से दौड़ते बादलों ने गड़गड़ाहट और चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब घंटे भर तक बारिश का सिलसिला चलता रहा। मौसम विभाग ने आज सुबह ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। बारिश का यह सिलसिला अगले चार दिनों तक जारी रहेगा।

भारतीय मौमस विभाग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के करीब दो दर्जन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में सुबह से बारिश शुरू हो गई है कहीं शाम तक होगी। मौसम विभाग ने अयोध्या, अंबेडकरनगर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, अमेठी, सुलतानपुर, बांदा, फतेहपुर और हमीरपुर आदि जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र के मथुरा, हाथरस और बरसाना में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है।

अगले चार दिनों तक होगी बारिशआचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम विभाग ने जिले समेत प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी की है। यह कहीं कम तो कहीं ज्यादा होगी। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी से चलने वाली तेज पुरवा हवाओं के कारण जिले के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी सप्ताह में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने एवं भारी वर्षा होने की संभावना है। 22-23 अगस्त को पूर्वी हवा के सामान्य से तेज गति से एवं शेष दिनों में पश्चिमी हवा के सामान्य गति से चलने की संभावना है। शनिवार को सुलतानपुर में अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।

