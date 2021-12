Weather Update: शीतलहर और गलन से होगी New Year की शुरुआत, बारिश के बाद कोहरे का जारी हुआ एलर्ट

Weather Update: आसमान में बादलों की मौजूदगी के बावजूद बारिश नहीं होने का अनुमान है। लेकिन कोहरे का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। संभावना है कि दिन में पारा चढ़ेगा और रात के तापमान में गिरावट आएगी। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंढ और घने कोहरे से होगी।

New Year will start with Cold Wave and Fog