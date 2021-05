तूफान यास का असर, लखनऊ सुल्तानपुर में शुरू बारिश, मौसम विभाग ने दो दिनों के लिए तूफान का भी जारी किया अलर्ट

Yaas impact in UP. मौसम विभाग ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने और सतर्कता बरतने की अपील की है।

सुल्तानपुर. UP Rain and storm alert. उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कहर बरपा चुके समुद्री तूफान 'यास' (Yaas Cyclone) का लखनऊ, सुल्तानपुर समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यास के कारण सुलतानपुर में गुरुवार दोपहर से तेज हवाओं के साथ बारिश (Rain in UP) हो रही है जो शुक्रवार तक जारी है। वहीं लखनऊ में गुरुवार देर रात ठंडी हवाओं को झोंकों के साथ बारिश (Heavy Rainfall) हो रही है। मई के महीने में सावन का एहसास हो रहा है। आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम विभाग के विशेषज्ञों ने पूर्वानुमान लगाया है कि अभी तीन दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। यानी अभी अगले 48 घण्टों तक आंधी के साथ बारिश होते रहने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ अमरनाथ मिश्र ने कहा कि बंगाल में समुद्री तूफान का असर अब कुछ कम हुआ है। उन्होंने कहा कि समुद्री तूफान के आने से मॉनसून थोड़ा जल्दी आ सकता है।

फिर गिरा तापमान-

कुछ दिनों पहले ही तूफान तौकते का असर कुछ यूं था कि अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक पहुंच गया था। असर खत्म होने के बाद दोबोरा तापमान में बढ़ोत्तरी हुई और यह 35 पार पहुंच गया। अब 'यास' के कारण दोबारा तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को सुल्तानपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ का अधिकतम तापमान 26 तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं-

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से कहा है कि 28 और 29 मई को तेज आंधी के साथ भारी बारिश होने की संभावना प्रबल है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने और सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट में कहा गया है कि हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किमी प्रति घंटे की हो सकती है।