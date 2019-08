3 दिन से घर से गायब थी युवती, घरवालों के उस समय उड़ गए होश जब पड़ोसी के यहां मिली उसकी लाश

सूरजपुर. एक युवती 3 दिन से अपने घर से गायब थी। घरवालों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका था। इसी बीच गुरुवार की सुबह जब पड़ोस के लोग अपनी बाड़ी में गए तो वहां स्थित कुएं में (Dead body found into the well) एक युवती की लाश (Chhattisgarh crime) देखी। जब लाश को बाहर निकाला गया तो उक्त युवती के रूप में उसकी शिनाख्त हुई।

कुएं में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीएम पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सूरजपुर जिले के ग्राम उमेशपुर मांझापारा की 36 वर्षीय धनरासो बाई (Chhattisgarh crime) तीन दिन पूर्व घर से निकली थी और फिर वह वापस नहीं लौटी। परिजनों की तमाम पतासाजी के बाद भी महिला का कहीं पता नहीं चल सका था। इसी बीच गुरुवार की सुबह पड़ोसी के बाड़ी में स्थित कुएं में उसका शव तैरता पाया गया।

यह खबर तत्काल ही गांव में फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने पंचनामा व पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

