घर में मिली किसान की सड़ी-गली लाश, परिजन जता रहे हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

घर में मिली किसान की सड़ी-गली लाश, परिजन जता रहे हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

सुरजपुरPublished: Dec 26, 2022 07:05:40 pm Submitted by: CG Desk

Dead body of farmer found in the house : जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां के बसदेई गांव में एक किसान का शव उसी के घर में मिला है। जैसे ही जानकारी मिली पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच करनी शुरू की। इस मामले में किसान के परिजन एक भूतपूर्व बीडीसी सदस्य पर हत्या की आशंका जता रहे हैं।

MURDER FILE PHOTO