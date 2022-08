महिला के पास पर्ची कटाने के भी नहीं थे पैसे तो सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ इलाज, रोती-बिलखती लौटी

Government hospital: गंभीर हालत में महिला पहुंची थी अस्पताल (Government hospital) लेकिन रुपए नहीं होने पर इलाज करने से कर दिया गया मना, महिला टीआई (TI) ने पीडि़ता को अस्पताल में कराया भर्ती, अधिकारियों तक मामला पहुंचा तो उन्होंने जांच के बाद सख्त कार्रवाई (Strict action) की कही बात

प्रतापपुर. Government hospital: प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराने आई महिला के पास ओपीडी शुल्क नहीं होने पर उसका इलाज नहीं किया गया। इस पर रोती-बिलखती महिला नगर के राजघराना चौक पर पहुंची। इसकी जानकारी मिलने पर प्रतापपुर थाना प्रभारी ने पुलिस के वाहन से महिला को अस्पताल भेजकर उसका इलाज कराया। गौरतलब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सक व कर्मचारियों की विवादित कार्यशैली का खामियाजा मरीजों व उनके परिजन को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) लापरवाह कार्यशैली की वजह से सुर्खियों में रहता है। अभी हाल ही में एक मृत व्यक्ति के शव के पीएम के लिए परिजन से 1 हजार रुपए वसूलने का मामला सामने आया था। अब एक बीमार महिला का उपचार नहीं करने का मामला सामने आया है।

Woman whose not treatment in hospital