Poisonous gas: मोटर पंप सुधारने कुएं में उतरा था युवक, जहरीले गैस के रिसाव से हो गई मौत

Poisonous gas: मोटर पंप का फुटवॉल्व सुधारने शुक्रवार की दोपहर कुएं में उतरे युवक की जहरीले गैस के रिसाव से दम घुटने से मौत हो गई। सूचना पर जयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और गैस डिटेक्टर मशीन से जांच की तो जहरीले गैस रिसाव की पुष्टि हुई। पुलिस ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव को कुएं (Death into the well) से बाहर निकाला।