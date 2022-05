रात में 53 गुंडे-बदमाशों के घर पहुंची पुलिस ने दी ये हिदायत, 2 कबाड़ गोदाम भी किए सील

Police in action: एसपी के निर्देश पर गुंडे-बदमाशों (Goons and rogues) के घर पर पुलिस की दस्तक से जिलेभर के बदमाशों में हडक़ंप, जो घर पर नहीं मिले उनके बारे में ली गई पूरी जानकारी, इधर पुलिस ने अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने शिकायत पर कबाड़ गोदाम (Junk warehouse) में मारा छापा

Updated: May 27, 2022 12:06:13 am

सूरजपुर. Police in Action: पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त निगरानी, माफी व गुंडे-बदमाशों पर निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देश पर निकली पुलिस की अलग-अलग टीम ने 53 बदमाशों के घरों में दस्तक देकर इस बात की तस्दीक की कि वे घर पर हंै या नहीं। साथ ही ऐसे बदमाशों को पुलिस ने यह हिदायत भी कि भविष्य में किसी भी अपराधिक घटनाओं में लिप्त न रहे, किसी तरह के अवैध गतिविधियां ना करें, कोई भी अपराध करने पर कड़ी कार्रवाई करने चेतावनी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने पूरे जिले में एक साथ निगरानी व गुंडे बदमाशों का चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए थे।

Police asking from goons and rogues