दबंगों से त्रस्त महिला ने कलक्टर से सपरिवार आत्मदाह की मांगी अनुमति, सीएम भेंट-मुलाकात में भी दिया था आवेदन

Self Immolation: महिला का कहना है कि उसने तहसील से लेकर कलेक्टोरेट तक आवेदन देकर गुहार लगाई, यहां तक कि सीएम के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम (CM Bhent Mulakat Programme) में आवेदन दिया लेकिन कहीं से नहीं मिला न्याय, थक-हारकर उठाना पड़ रहा ये कदम

सुरजपुर Published: July 06, 2022 04:22:20 pm

प्रतापपुर. Self Immolation: सूरजपुर जिले के प्रतापपुर तहसील अंतर्गत निवासी एक विवश महिला ने दबंगों के आतंक से परेशान होकर कलक्टर से सपरिवार आत्मदाह करने की अनुमति (Permission for self Immolation) मांगी है। महिला का कहना कि उसकी करीब एक एकड़ जमीन पर दबंगों (Bullies) द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी शिकायत उसने तहसील से लेकर कलक्टोरेट तक की लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी आवेदन दिया लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है।

Surajpur Collectorate



सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम अमनदोन निवासी रेहाना खातुन पति अनवर की आधिपत्य की भूमि 0.39 हेक्टेयर ग्राम मानी में स्थित है। इस भूमि पर ग्राम मानी के ही 4 लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदिका द्वारा पूर्व में भूमि का सीमांकन भी कराया गया था। इसके बावजूद भी अनावेदकों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तहसील से कलेक्टोरेट तक गुहार लगाने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला। इसके बाद महिला ने सीएम के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में भी आवेदन दिया गया था। इस पर सीएम भूपेश बघेल द्वारा 15 दिन में आवेदन के निराकरण का भरोसा दिया गया था। लेकिन आज तक राजस्व अधिकारी द्वारा कोई पहल नहीं की गई। यह भी पढ़ें

कलक्टर को दिया सपरिवार आत्मदाह का आवेदन

तहसील, कलक्टोरेट और अंत में सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी कोई सुनवाई नहीं होने पर न्याय के लिए भटक रही महिला ने अब कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। उसने शासन द्वारा उक्त भूमि से अनावेदकों को बेदखल करने की मांग की है। बेदखल नहीं किए जाने की स्थिति में उसने सपरिवार आत्मदाह (Self Immolation) करने की अनुमति मांगी है। तहसील, कलक्टोरेट और अंत में सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी कोई सुनवाई नहीं होने पर न्याय के लिए भटक रही महिला ने अब कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। उसने शासन द्वारा उक्त भूमि से अनावेदकों को बेदखल करने की मांग की है। बेदखल नहीं किए जाने की स्थिति में उसने सपरिवार आत्मदाह (Self Immolation) करने की अनुमति मांगी है। यह भी पढ़ें

मुझे जानकारी नहीं है

महिला की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने के प्रयास के संबंध में जब सूरजपुर कलेक्टर इफ्फत आरा (Surajpur Collector Iffat Ara) से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। महिला की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने के प्रयास के संबंध में जब सूरजपुर कलेक्टर इफ्फत आरा (Surajpur Collector Iffat Ara) से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें