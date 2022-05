पटवारी और नायब तहसीलदार से त्रस्त युवक ने सीएम के सामने परिवार समेत आत्मदाह की मांगी अनुमति

Self Immolation: युवक ने कलेक्टोरेट पहुंचकर मुख्यमंत्री (CM Bhupesh Baghel) के नाम कलक्टर को दिया ज्ञापन, ज्ञापन में पटवारी और नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar) के कारण बताया त्रस्त होना, कहा- कमिश्नर, कलक्टर, एसडीएम व तहसीलदार से शिकायत कर लगा चुका है गुहार लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई

Published: May 05, 2022 12:12:33 am

सूरजपुर. Self Immolation: सूरजपुर जिले के प्रतापपुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले एक गांव के युवक ने कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर परिवार समेत आत्मदाह (Self Immolation) की अनुमति मांगी है। युवक का कहना है कि वह हल्का पटवारी व नायब तहसीलदार की कार्यशैली से त्रस्त हो चुका है। उसने दोनों अधिकारियों की शिकायत तहसीलदार, एसडीएम, कलक्टर व कमिश्नर (Commissioner) से भी की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने आत्मदाह की अनुमति सीएम के प्रतापपुर दौरे पर पहुंचने के बाद उनकी सभास्थल पर ही करने की मांगी है।

Young man who want permission to self immolation