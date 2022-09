एनएच पर बाइक सवार युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने कार में लगाई आग, कई वाहनों में भी तोडफ़ोड़

Set fire in car: अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ नेशनल हाइवे (National highway) पर बाइक सवार युवक को कार सवार युवकों ने मारी थी टक्कर, गुस्साए लोगों ने पहले कार सवारों को जमकर पीटा फिर कार को कर दिया आग के हवाले, चक्काजाम (Road blockade) भी किया, 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज

जयनगर. Set fire in Car: अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर ग्राम पंचायत पार्वतीपुर में शुक्रवार की रात कार की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। दुर्घटना से नाराज ग्रामीणों द्वारा कार सवारों की पहले तो जमकर पिटाई की गई फिर कार में आग लगाकर एनएच पर चक्काजाम Road blockade on NH) कर दिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने अन्य वाहनों में भी तोडफ़ोड़ करते हुए वहां से गुजर रहे लोगों से अभद्र व्यवहार किया। पुलिस अधिकारियों की समझाइश पर आंदोलन को स्थगित करा आवागमन बहाल कराया गया। पुलिस ने कार जलाने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

People set fire in car and police on the spot