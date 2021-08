यूको बैंक के एटीएम का पासवर्ड चैंज कर चुराए 1.86 लाख



- लालगेट पुलिस ने गुत्थी सुलझा कर सर्विस एजेन्सी के पूर्व कर्मचारी को किया गिरफ्तार

- Lalgate police solved the mystery and arrested the former employee of the service agency