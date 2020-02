FIRING : 10 लाख में दी थी हिस्ट्रीशीटर वसीम बिल्ला की सुपारी

दो शूटरों समेत राजस्थान व यूपी तीन गिरफ्तार, रेकी कर हत्या को दिया था अंजाम - नवसारी में हुए हत्याकांड का सूरत रेंज आइजी ने प्रेस वार्ता कर किया वरादात का खुलासा - बिल्ला सूरत के बिल्डर बदरी लेसवाला को लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा था Rajasthan and UP, including two shooters, three arrested, Reiki was killed and executed - Surat Range IG exposed Navadari massacre at press conference- Billa was continuously threatening to kill Surat builder Badri Leswala.