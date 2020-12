PATRIKA ALERT : 'मेरे साथ गंदा काम हुआ इसलिए मुझे प्यार नहीं करती मम्मी?'

- दस साल की बच्ची के इस सवाल के पीछे दो साल पूर्व हुई यौन शोषण की घटना

- बच्ची की मनोस्थिति देख पिता ने हवसखोर मकान मालिक के खिलाफ दर्ज करवाया मामला

- Behind this question of a ten-year-old girl, the incident of sexual abuse occurred two years ago.

Seeing the girl's state of mind, the father lodged a case against the lustful landlord in kapodra surat