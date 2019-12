ODF Plus: खुले में शौच किया तो 100 रुपए जुर्माना

सिलवासा. सिलवासा नगर परिषद ने खुले में शौच करने पर 100 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाने का फरमान जारी किया है। नगर परिषद के अनुसार शहर को ओडीएफ प्लस बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है। इससे खुले में शौच करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा।

खुले में शौच से मुक्ति के लिए शहर में 13 जगह सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। यह शौचालय जैन स्वीट के सामने सर्किट हाउस, पंचायत मार्केट, प्रमुख दर्शन के पास, पटेल तलाटी कार्यालय के पास, झंडा चौक कल्पेश टेलर के बाजू में, शहीद चौक चार रास्ता, टोकरखाड़ा मिनी बस स्टेण्ड, किलवणी नाका, इंडस्ट्रियल कॉलोनी, गांधीग्राम डोकमर्डी, दयात फलिया रोड, सब्जी मार्केट में बने हैं।

After 5 years of #SwachhBharatMission and unprecedented progress in the #sanitation coverage of the country, our journey continues. The nation unites once again to sustain this momentum and build an #ODFPlus India. https://t.co/4olKAXyscY