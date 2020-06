ONLINE FRAUD : 21 साल का युवक ने कैसे लालच देकर लगाया लाखों का चूना ?

ONLINE FRAUD IN SURAT

- 11.10 लाख की ऑन लाइन ठगी करने वाला सौराष्ट्र से गिरफ्तार

- फोरेक्स में निवेश करने पर दैनिक 5-6 फीसदी मुनाफे का देता था झांसा

11.10 lakh online fraudster arrested from Saurashtra

- On investing in Forex, the daily used to give 5-6 percent profit