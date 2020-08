116 करोड़ की वापी जूथ योजना अभी तक अधूरी



वापी के 25 गांवों में पाइप से जल पहुंचाने के लिए 2018 में योजना शुरू की गई थी

फरवरी तक 25 में से 14 गांवों में संप का काम पूरा हो चुका था



The scheme was launched in 2018 to deliver piped water to 25 villages of Vapi

By February, the property work was completed in 14 out of 25 villages.