इस साल 12 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा

वांसदा. डांग के समृद्ध जंगलों में कई दुर्लभ वृक्ष और औषधियां पाई जाती हैं। इनमें खडसिंग, मेढसिंग, पाटला, रगतरोहिडा, कडायो, बियो, झाडभिंडा की गिनती औषधीय वृक्षों में होती है। इनमें से कई के लुप्त होने का खतरा देखते हुए उत्तर डांग वन विभाग के कार्यक्षेत्र की 10 नर्सरी में पौधों का रक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। इसका अच्छा परिणाम भी सामने आने लगा है।

उत्तर डांग वन विभाग के नायब वन संरक्षक अग्निश्वर व्यास ने बताया कि डांग जिला वनों के कारण समृद्ध है। वनीय संपदा की सुरक्षा के लिए वन विभाग की नर्सरियों में संवर्धन का कार्य हो रहा है। इसमें आधुनिक पद्धति से विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे वृक्षों का जतन हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल 12 लाख पौधारोपण किया जाएगा। इसमें से तीन लाख पौधे वन महोत्सव में वितरित होंगे। वन महोत्सव के दौरान डांग जिले में औषधीय, फलदार, इमारती तथा इत्र वाले तीन लाख पौधे रोपने का आयोजन है। अब तक १ लाख, 24 हजार पौधों की सुरक्षा की गई है। इसमें से 13 लुप्त प्रजाति के हैं। कई औषधियां डांग के भगतों को उपचार के लिए दी जाएंगी।

Dang is a One of Tribal forest lies in the Purna Wildlife Sanctuary of Gujrat. It's around 40km from Saputara , the only hill station of Gujrat.

This is Famous of wildlife camping and and fireflies.

Gujrat Traveldiaries 2017. pic.twitter.com/2zFrqjtw2T