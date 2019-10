LOOT : राजस्थान से जुड़ रहे है १२ लाख की लूट के तार

surat crime news :

- पूणागाम पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम जांच के लिए रवाना

- पांच नकाबपोशों ने ज्वैलर्स की दुकान पर बोला था धावा

- दो मिनट में सिर पर पिस्तौल तान कर लूटी थी नकदी व जेवर

- 12 lakhs of loot in surat connecting with Rajasthan

- Punagam Police and Crime Branch joint team left for investigation

- Five masked men attacked the jewelers shop

- In two minutes, cash and jewelry was looted by pistol on the head