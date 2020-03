HADASA : उकाई जलाशय में एक ही परिवार के 10 जनों समेत 13 डूबे, 7 की मौत



- नौका पलटने से हुआ हादसा,मृतकों में चार बच्चे भी शामिल

13 drowned, 7 dead, including 10 from same family in Ukai reservoir

Accident occurred due to boat collapse, four children were among the dead