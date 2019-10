135 लोग नहीं कर पाए मक्का-मदीना की यात्रा, ट्रेवेल एजेन्ट पासपोर्ट व लाखों रुपए लेकर गायब

SURAT NEWS :

- सऊदी अरब की यात्रा (उमराह) के बहाने 50 लाख से अधिक की ठगी

-135 लोगों के पासपार्ट लेकर ट्रेवेल एजेन्ट गायब, 115 पीडि़तों ने दर्ज करवाए बयान

- Fake of more than 50 lakhs on the pretext of travel (Umrah) to Saudi Arabia

Traveller agent missing with passport of 135 people, 115 victims recorded statement