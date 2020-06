RAPE : शादी के पन्द्रहवें दिन ही दो माह की गर्भवती निकली पत्नी !

- दूर के रिश्तेदार ने किया था पीडि़ता से बलात्कार, सचिन थाने में पीडि़ता की सुनवाई नहीं होने पर पुलिस आयुक्त कार्यालय में दी शिकायत

- A relative had raped the victim, complained to the police commissioner's office for not hearing the victim at Sachin police station in surat