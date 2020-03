Corona Effect : सब जेल के 16 कैदी होंगे पैरोल पर रिहा

सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर

गुजरात की 24 जेलों में बंद 15 हजार से ज्यादा कैदियों को छोड़ा जाएगा



On the direction of the Supreme Court

More than 15 thousand prisoners lodged in 24 jails of Gujarat will be released