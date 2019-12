MURDER : 17 साल के लडक़े को सडक़ पर दौड़ा दौड़ा कर किए चाकू से 17 वार

MURDER : 17 साल के लडक़े को सडक़ पर दौड़ा दौड़ा कर किए चाकू से 17 वार

surat crime - सूरत के मजूरा गेट इलाके में हुई घटना, घायल लडक़े की मौत, चचेरी बहन से प्रेम प्रकरण को लेकर थी रंजिश, अठवालाइन्स पुलिस ने आरोपी युवक हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर घटना का सीसी टीवी फुटेज हुआ वायरल

surat news - The incident in Surat's Majura Gate area, the death of an injured boy, the rivalry for the love affair with a cousin, the Atwalines police arrested the accused for the murder of the young man, CC TV footage of the incident went viral on social media