CHORI : बैंग्लुरू की ज्वैलरी शॉप से चुराया था एक किलो सोना और नकदी

- क्राइम ब्रांच ने कतारगाम से दो अंतरराज्यीय हिस्ट्रीशीटरों को पकड़ा

- सूरत, बैंग्लुरु व राजस्थान में चोरी की सात घटनाओं का भेद खुला

- नकदी, जेवरों समेत कुल 16.64 लाख रुपए का सामान हुआ बरामद

- Crime Branch intercepts two historysheeters from katargam

- In Surat, Bangalore and Rajasthan, the mystery of seven incidents of theft revealed

A total of 16.64 lakh rupees was recovered including cash, jewelry