CHEATING : महाराष्ट्र के अनाथाश्रम की युवतियों से शादी का झांसा देकर 21 युवकों से ठगी

- कुंवारे युवकों के परिजनों से बीस-बीस हजार रुपए ऐंठने वाली महिला के खिलाफ शिकायत

- Complaint against a woman who took 20-20 thousand rupees from the relatives of unmarried youth in limbayat surat