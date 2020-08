CHEATING : रिलायंस और ओएनजीसी में नौकरी के बहाने 23 जनों से ठगी

- निजी कंसल्टेंट एजेन्सी की महिला समेत दो के खिलाफ मामला दर्ज

Case filed against two, including woman from private consultant agency in surat