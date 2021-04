prostitution : स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार के चार अड्डों पर छापा 14 लड़कियों व दो आरोपियों समेत दो दर्जन लोगों को पकड़ा

prostitution : स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार के चार अड्डों पर छापा 14 लड़कियों व दो आरोपियों समेत दो दर्जन लोगों को पकड़ा

एंटी ह्युमन ट्रैफिकिंग सेल ने की कार्रवाई..

- पश्चिम बंगाल की 21 वर्षीय विवाहिता को रेस्टोरेंट में काम कराने के बहाने सूरत लाकर करा रहे थे देह व्यापार

- Anti-Human Trafficking Cell Raids on four spa in piplod surat