President Ramnath Kovind visit at daman: देश में कृषि क्षेत्र पर 25 लाख करोड़ होंगे खर्च: राष्ट्रपति

दमण में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण

संघ प्रदेश दानह और दमण-दीव के दौरे पर पहुुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

Foundation stone and inauguration of various projects in Daman

President Ramnath Kovind arrives on a visit to the Union Territory of Danah and Daman-Diu