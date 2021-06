VEHICLE SCAM IN SURAT : भूतिया कंपनी में वाहन किराए पर लगाने का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी



- बोटाद में पकड़े गए शातिर का सूरत के अलावा गुजरात व महाराष्ट्र के कई शहरों में फैला हैं जाल

- Apart from Surat, the trap of the vicious caught in Botad is spread in many cities of Gujarat and Maharashtra.