मंदी के बावजूद पितृ-विहीन 275 बेटियां एक साथ विवाह सूत्र में बंधेंगी

- विवाह के बाद हेलिकॉप्टर की सैर, देश-विदेश में हनीमून

- सैकड़ों बेटियों के पालक पिता हैं सूरत के महेश सवाणी

275 fatherless daughters will marry in surat

- Helicopter tour after marriage, honeymoon in India and abroad

- Mahesh Sawani of Surat is the foster father of hundreds of daughters