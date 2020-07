CHORI : राजस्थान से मोटरसाइकिल त्रिपल सवारी आए और चोरी कर लौट गए



- बिल्डर के बंगले से डेढ़ लाख रुपए चोरी का राज फाश

- One and a half lakh rupees stolen from builder's bungalow