CHEATING : व्यापारी से 77 लाख का माल लेकर तीन पार्टियां फरार



- पुलिस ने दलाल समेत चार जनों के खिलाफ दर्ज किया मामला

Three parties absconded with merchandise worth Rs 77 lakh from the businessman. Police has filed a case against four people including the broker