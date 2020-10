कांग्रेस उम्मीदवार को 25 लाख भेजने वाले बिल्डर के ऑफिस से 30.95 लाख और मिले!



- कार में रुपए ले जा रहे युवक को भरुच एलसीबी ने पकड़ा फिर सूरत के डीसीबी ने मारा छापा

- Bharuch LCB caught young man carrying money in car, then DCB of Surat raided at builders office who sent 25 lakh to Congress candidate of karjan